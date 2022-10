A Roma de José Mourinho subiu ao quarto lugar da Série A com uma vitória arrancada a ferros no terreno do Verona de Miguel Veloso (3-1). A equipa da casa marcou primeiro, mas a equipa da capital acabou por virar o resultado, aos 89 minutos, diante de um adversário que jogou boa parte do jogo reduzido a dez.

Um jogo que teve Dawidowicz, antigo jogador do Benfica, como protagonista. O jogador polaco abriu o marcador para a equipa da casa, mas, logo a seguir, foi expulso na sequência de uma entrada duríssima sobre Zaniolo.

Com Miguel Veloso a titular, o Verona adiantou-se no marcador aos 26 minutos, na sequência de um pontapé de canto marcado pelo antigo jogador do Sporting que permitiu a Faraoni rematar fora da área e a Dawidowicz desviar a bola do caminho de Rui Patrício.

O jogador polaco, que chegou a jogar na equipa B do Benfica entre 2014 e 2016, acabou por comprometer a sua equipa, nove minutos depois, com uma entrada duríssima sobre Zaniolo que levou o árbitro, depois de rever as imagens, a expulsá-lo.

Em vantagem numérica, a equipa de José Mourinho carregou sobre o adversário, com Abraham, que já tinha atirado ao poste, logo a abrir o jogo, em plano de destaque, tal como Zaniolo. Foram, aliás, os dois jogadores que acabaram por construir o golo do empate antes do intervalo, já em tempo de compensação, com o inglês a rematar novamente ao poste e o italiano a marcar na recarga.

A segunda parte foi praticamente de sentido único, com a Roma a carregar por todos os lados, diante de um Verona cada vez mais fechado. A equipa da casa resistiu até ao minuto 89, altura em que Matic, outro antigo jogador do Benfica, assistiu Volpato para o golo da reviravolta.

A equipa romana descomprimiu e ainda marcou mais um golo, já em tempo de compensação, desta vez com El Shaarawy a marcar a passe de Volpato.

Com este triunfo, a Roma ultrapassa a Lazio e o Inter, para subir até ao quarto lugar da classificação da Série A, ficando agora a apenas um ponto do Milan e a dois da Atalanta.