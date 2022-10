O Milan anunciou esta segunda-feira que renovou contrato com o treinador Stefano Pioli até junho de 2025.

O técnico italiano tinha contrato até ao final da corrente temporada, com mais uma de opção, mas agora assinou um novo vínculo válido até 30 de junho de 2025.

Uma renovação anunciada um dia depois da derrota dos rossoneri, atualmente no terceiro lugar da Série A, diante do Torino (1-2).

Pioli chegou ao Milan em outubro de 2019 e conduziu a equipa à conquista do scudetto na temporada passada, na qual foi eleito melhor treinador da liga italiana.

