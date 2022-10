Não começou de início, mas Rafael Leão ainda foi a tempo de deixar marca na goleada do Milan na receção ao Monza (4-1), numa partida da 11.ª jornada da Serie A.

Lançado à hora de jogo, o internacional português fechou o resultado final a seis minutos dos 90, assistido por Theo Hernández.

Antes, Brahim Díaz tinha aberto as hostilidades aos 16 minutos, num golo genial, em que ultrapassou vários adversários antes de finalizar para a baliza. O espanhol bisou em cima do intervalo, antes de Origi, com mais um golaço, fazer o 3-0 aos 65 minutos.

Ranocchia, aos 70 minutos, fez o golo de honra do Monza.

O Milan iguala assim à condição o Nápoles na liderança da Serie A, com 26 pontos. O Monza é 14.º, com dez pontos.

Ribéry despede-se em lágrimas

Em Salernitana, Franck Ribéry despediu-se oficialmente dos relvados na vitória frente ao Spezia (1-0), um dia depois de ter anunciado a decisão, devido a problemas no joelho.

O internacional francês equipou-se e subiu ao relvado para ser homenageado pelos adeptos, numa cerimónia emotiva e na qual não conseguiu evitar as lágrimas.

Em campo, Mazzocchi fez o único golo do desafio, aos 48 minutos, e deu o triunfo à Salernitana.