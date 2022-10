O antigo guarda-redes Peter Schmeichel, que durante a sua carreira passou pelo Manchester United e pelo Sporting – tal como Cristiano Ronaldo – defendeu este sábado que o português vai voltar mais forte depois do episódio no jogo ante o Tottenham, que ditou a ausência do jogo desta tarde ante o Chelsea.

Diretamente de Stamford Bridge, em Londres, no palco do jogo deste sábado, o dinamarquês crê que Ronaldo vai provar, de novo, que «todos estão errados» após as críticas dirigidas.

«É um pouco triste termos de falar disto, em vez da forma como o United joga. Penso que são muitas emoções para o Cristiano, ele estar no banco e a querer estar envolvido. Não reagiu da melhor forma, tenho a certeza que ele sabe disso, mas o Erik Ten Hag lidou com isso, ele não está aqui hoje, é o castigo dele e quando passar este jogo, é uma nova situação e ele vai estar envolvido de novo. Tenho a certeza que, pelo que conhecemos do Cristiano, sempre que ele é criticado volta mais forte e prova que todos estão errados», afirmou Schmeichel, em declarações à Eleven Sports.

Schmeichel deixou ainda uma mensagem para Portugal e, em especial, para o Sporting, clube que representou de 1999 a 2001 e no qual foi campeão.

«Espero que o Sporting faça melhor e, claro, ganhar campeonatos é importante. Fizeram-no no ano passado e espero que consigam de novo. E não só no Sporting, mas em todo o Portugal, eu gostei realmente do meu período lá», referiu Schmeichel, de 58 anos.