Cristiano Ronaldo, que está fora dos convocados do Manchester United na visita deste sábado ao terreno do Chelsea, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de incentivo à equipa antes da partida em Londres.

«Vamos, Manchester United», escreveu o internacional português nas histórias da sua conta no Instagram.

Recorde-se que o internacional foi afastado dos trabalhos da equipa principal, depois de se ter recusado a entrar e de ter abandonado o relvado antes do apito final da partida frente ao Tottenham na última jornada da Premier League.