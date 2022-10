A lenda do críquete inglês, Kevin Pietersen chamou o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, de «palhaço» devido à devido à situação de Cristiano Ronaldo no clube.

Os red devils publicaram nas redes sociais uma galeria de fotos com vários jogadores de críquete, o agora comentador não perdeu tempo e deixou um comentário na publicação a pedir que retirassem a sua foto por não querer estar associado a um clube gerido por um «palhaço».

«Por favor, podem retirar a minha foto? Não quero estar associado a um clube gerido por um palhaço que não respeita o maior futebolista da nossa era. Cristiano é o maior. Aquele palhaço não será lembrado, precisa de acordar», escreveu o inglês de 42 anos.