Depois de um empate frente ao Nápoles, o Inter de Milão regressou aos triunfos na Serie A frente ao Empoli (2-0) e deu mais um passo decisivo rumo à conquista do «scudetto».



Os nerazzurri tiveram uma entrada de sonho no jogo e inauguraram o marcador aos cinco minutos por Di Marco. Pouco depois, Bastoni ficou a centímetros do segundo golo a favor da equipa de Inzaghi.



O jogo arrastou-se para o final sem grandes oportunidades até que Dumfries encontrou Alexis Sánchez. Com a baliza escancarada, o chileno encostou para o 2-0, aos 81 minutos, e confirmou o triunfo do Inter que soma 79 pontos, mais 14 que o AC Milan, segundo colocado. Por sua vez, o Empoli tem 25 pontos e ocupa o 18.º posto, o primeiro que dá descida à Serie B.



Classificação da Serie A