O Milan venceu este sábado na visita à Fiorentina, por 2-1, na 30.ª jornada da Serie A italiana, com o avançado português Rafael Leão a ser decisivo, com um golo e uma assistência de calcanhar, no seu 200.º jogo pelo clube italiano.

Depois do 0-0 ao intervalo, Loftus-Cheek fez o 1-0 para o Milan aos 47 minutos, concluindo na pequena área após uma assistência brilhante de Rafael Leão.

Três minutos depois, Alfred Duncan fez o golo do empate, mas também ao fim de três minutos, aos 53, o Milan voltou para a frente do marcador, para o 2-1 final. Rafael Leão foi lançado por Tijjani Reijnders, foi mais rápido do que dois defesas da Fiorentina e ultrapassou o guarda-redes Pietro Terracciano, antes do remate para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Milan chega aos 65 pontos e reforça o segundo lugar, fruto da derrota da Juventus (3.ª com 59 pontos), na visita à Lazio, também na tarde deste sábado. Adam Marusic, em cima do apito final, deu a vitória à equipa da casa, no Olímpico de Roma (90+3m). A Lazio chega aos 46 pontos e está no 7.º lugar, tendo descolado da Fiorentina, que está no 10.º posto, com 43 pontos.

Já este sábado, a Atalanta venceu na visita a Nápoles, o Torino bateu o Monza e houve empate no Génova-Frosinone.