A Juventus pode ter hipotecado a luta pelo scudetto, ao perder, esta segunda-feira, na receção à Udinese (1-0), na 24.ª jornada da liga italiana.

A «vecchia signora», que perdeu pela primeira vez na época em casa, dominou o encontro, sobretudo a primeira parte, mas não conseguiu responder ao golo de Lautaro Gianetti, aos 25 minutos. Na sequência de um livre lateral, o ex-FC Porto Alex Sandro falhou o alívio na área e o defesa argentino apontou o golo decisivo.

Com este desaire, a Juventus mantém-se na segunda posição do campeonato italiano, com 53 pontos, a sete do líder Inter de Milão, que venceu no Olímpico nesta jornada e tem ainda um jogo em atraso. Além disso, o conjunto de Turim permite que o Milan (terceiro) fique a apenas um ponto.

Já a Udinese, que a partir dos 66 minutos contou com o lateral português João Ferreira, afasta-se dos lugares de despromoção: é 15.ª classificada, com 22 pontos.