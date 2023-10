Rafael Leão continua a brilhar na liga italiana, apesar de ter sido alvo de várias críticas no início desta temporada. O internacional português acaba de ser eleito o Jogador do Mês de setembro da Serie A. Vai receber o prémio antes do jogo entre o Milan e a Juventus, clássico que está marcado para 22 de outubro, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Rafael Leão foi o jogador mais votado pelos adeptos, batendo jogadores como Domenico Berardi, do Sassuolo, Federico Chiesa, da Juventus, Andrea Colpani, do Monza, Giovanni Di Lorenzo, do Nápoles, e Lautaro Martinez, do Inter de Milão.

A Liga italiana destaca que este grupo foi selecionado tendo em conta uma análise avançada que tem em conta não só os dados estatísticos e os acontecimentos técnicos, mas também os dados posicionais. «Isto permite analisar aspetos cruciais como o movimento sem bola e, por conseguinte, os movimentos ideais, as escolhas de jogo e a contribuição para a eficiência técnica e física da equipa, que permitem uma avaliação objetiva e qualitativa do desempenho», pode ler-se no comunicado emitido pela Serie A.

Foram consideradas as prestações dos jogadores nas primeiras seis jornadas da liga italiana desta época.

«O terceiro prémio recebido nos últimos dois campeonatos como jogador do mês por Rafael Leão certifica o nível muito elevado e a continuidade alcançada pelo médio português», considerou Luigi De Siervo, Diretor Executivo da Lega Serie A.

O mesmo dirigente acrescentou ainda, ao referir-se ao internacional português: «a sua aceleração, drible e capacidade de mudar o ritmo dos jogos fazem dele um jogador de topo apreciado em todo o mundo. Os três golos marcados pelo número 10 do Milan nos primeiros seis jogos garantiram aos rossoneri a liderança da classificação».