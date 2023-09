O Milan venceu esta sexta-feira na visita à Roma, por 3-1, em duelo da 3.ª jornada da Serie A, a liga italiana.

Olivier Giroud deu vantagem ao Milan aos nove minutos e a equipa visitante, comandada por Stefano Pioli, dobrou a vantagem já na segunda parte, com uma finalização absolutamente espetacular do avançado português Rafael Leão, na área, aos 48 minutos.

Aos 61 minutos, Tomori viu o segundo amarelo e foi expulso, mas a equipa orientada por José Mourinho só tirou verdadeiramente proveito da vantagem nos homens em campo já no segundo de seis minutos de compensação, com o golo de Spinazzola.

A noite no Olímpico de Roma marcou a estreia do mais recente reforço para Mourinho, Romelu Lukaku, que entrou aos 70 minutos de jogo.

O Milan é líder isolado à condição, com nove pontos, ficando à espera do que Nápoles e Inter de Milão, que têm seis pontos cada e menos um jogo, façam nesta jornada. A Roma segue com um ponto, no 18.º e antepenúltimo lugar, à condição.

O Hellas Verona, depois de duas vitórias, perdeu horas antes, na visita ao Sassuolo, por 3-1. A equipa da casa, comandada por Alessio Dionisi, construiu o triunfo com um golo de Andrea Pinamonti (11m) e dois de Domenico Berardi (63m, 73m), o último deles de penálti. Pelo meio, Cyril Ngonge tinha empatado, ao minuto 56. O Verona mantém os seis pontos, o Sassuolo chega aos seus primeiros três, depois de duas derrotas.