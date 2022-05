Depois de ter despedido Walter Mazzarri, o Cagliari promoveu o treinador dos sub-23 à equipa principal para o que resta disputar da Serie A.



Alessandro Agostini, antigo defesa que fez grande parte da carreira no emblema da Sardenha, vai assim liderar o conjunto rossoblu nos encontros contra Salernitana, Inter e Veneza.



Com 28 pontos, o Cagliari é a primeira equipa em cima da linha de descida com mais dois pontos que Salernitana, mais três que o Génova e mais seis que o Veneza.