A Udinese foi punida com um jogo à porta fechada, na sequência dos insultos racistas ao guarda-redes Mike Maignan, do AC Milan, no jogo de sábado, anunciou o Conselho de Disciplina da Serie A.



Em comunicado, o órgão refere que o francês «foi alvo de discriminação e insultos racistas em várias ocasiões» por parte dos adeptos da formação de Udine, tendo sido «feitos dois alertas através das instalações sonoras do estádio», além de uma primeira interrupção da partida por um minuto e uma segunda que durou cinco minutos.



A Udinese informou, na passada segunda-feira, ter identificado o primeiro dos adeptos que proferiu insultos racistas, tendo-o irradiado dos seus jogos. O clube continua ainda a trabalhar com as autoridades para identificar os restantes suspeitos.

A partida da Serie A entre as duas equipas, que terminou com vitória do AC Milan por 3-2, ficou suspensa durante vários minutos após os gritos racistas dirigidos a Maignan, que chegou mesmo a abandonar o recinto de jogo, sendo seguido pelos seus colegas de equipa.