A partida entre a Roma e a Fiorentina (1-1) ficou marcada pelo facto da equipa de José Mourinho ter de segurar o empate nos minutos finais, com apenas nove jogadores.

Um dos cartões vermelhos mostrados foi a Lukaku, depois de uma entrada dura sobre Christian Kouamé. No final da partida, o extremo da Fiorentina utilizou as redes sociais para mostrar o péssimo estado da sua perna e provavelmente responder indiretamente às críticas que José Mourinho fez à arbitragem, no final do encontro.

Felizmente o jogador não saiu lesionado, mas não conseguirá utilizar aquela meia outra vez, que ficou completamente rasgada.

Ora veja: