Os jogadores do Monza subiram nesta segunda-feira ao relvado, antes do jogo com o Bolonha, com camisolas com uma mensagem de apoio a Pablo Marí, jogador da equipa italiana que foi esfaqueado nas costas num hipermercado de Assago, comuna dos arredores de Milão.

«Volta rápido, Pablo», podia ler-se na parte da frente das camisolas envergadas pelos jogadores durante os exercícios de aquecimento. Na parte de trás estava o nome e o número do jogador espanhol, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar dois músculos e vai ficar algum tempo ausente dos relvados.

Antes do apito inicial do Monza-Bolonha foi cumprido um minuto de silêncio em memória de Fernando Ruggieri, funcionário do hipermercado que morreu na sequência do ataque levado a cabo por um homem de 46 anos com distúrbios psiquiátricos.