Paulo Sousa fez uma comparação arrojada quando elogiava Grigoris Kastanos. Encantado com o cipriota, o técnico português da Salernitana comparou-o a Bernardo Silva pelos diferentes papéis que ambos são capazes de desempenhar em campo.



«Grigoris é um jogador muito trabalhador que adora futebol. Ele é muit humilde e mostrouse disponível desde o primeiro dia. Ele é o nosso Bernardo Silva porque pode jogar em todas as posições. A sua vontade é extraordinária e gosto muito do seu futebol», realçou, na conferência de imprensa prévia ao duelo com o Sassuolo.

O treinador, de 52 anos, abordou ainda o seu futuro. Paulo Sousa, que chegou à Salernitana em finais de fevereiro e desde então só perdeu uma partida, adiantou que apenas vai discutir a continuidade no clube no final da temporada.



«Estou satisfeito com a cidade, com os adeptos e com o clube. Só estou focado no jogo com o Sassuolo e apenas no final da época vamos discutir o meu futuro. Isso foi aquilo que definimos em fevereiro», atirou.