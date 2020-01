A Roma anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Aleksandar Kolarov. O lateral sérvio fica ligado aos giallorossi até 2021.



Tudo sobre o mercado



O defesa de 34 anos, lembre-se, cumpre a terceira temporada na capital italiana após passagens por Estrela Vermelha, Cukaricki, Lazio e Manchester City.



Após a assinatura do contrato, Kolarov teceu elogios ao português Paulo Fonseca. «Trabalhei com muitos treinadores e não digo isto por ele estar aqui agora. Fonseca é um treinador que tem condições para fazer um trabalho muito aqui e espero que consiga vencer alguma coisa com ele», referiu, citado pelo site oficial do clube.



Kolarov já foi orientado por técnicos como Guardiola, Pellegrini e Mancini.