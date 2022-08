Depois das polémicas declarações do presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, em que garantiu que o clube italiano não vai contratar mais jogadores africanos, que são sempre ausência no início de cada ano civil, devido aos compromissos da Taça Africana das Nações (CAN).

Kalidou Koulibaly, jogador senegalês que representou o emblema napolitano entre 2014 e 2022, já veio a público comentar as declarações De Laurentiis, referindo que a opinião do presidente não deve generalizada.

«Respeito a opinião do presidente, se ele acredita que a equipa pode avançar sem jogadores africanos, é um direito dele. Mas tenho certeza de que em Nápoles há muita gente que não pensa da mesma maneira», afirmou o defesa de 31 anos.

Após oito temporadas ao serviço do Nápoles, Koulibaly mudou-se no início desta temporada para o Chelsea a troco de 38 milhões de euros.