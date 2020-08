David Silva esteve em negociações com a Lazio, mas acabou por decidir voltar a Espanha e assinar pela Real Sociedad.



Um dia após o internacional espanhol ter sido oficializado no emblema basco, o conjunto romano criticou a postura do futebolista pela voz do seu diretor desportivo.



«Soube da transferência do David Silva para a Real Sociedad. Tenho um grande respeito pelo jogador, mas não pelo homem», disse Igli Tare.



Lembre-se que Silva estava livre após ter terminado uma ligação de dez anos ao Manchester City.