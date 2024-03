O CEO do AC Milan, Giorgio Furlani, revelou que Rafael Leão não pretende deixar o clube apesar do interesse de outros gigantes europeus.



«O Rafa [Leão] tem uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros, mas mesmo antes disso ele queria continuar no AC Milan. Sente-se bem aqui. Devia ser ele a pedir para sair, mas a verdade é que não quer. Longa vida ao Leão no AC Milan», disse, em entrevista à Gazzetta dello Sport.



O internacional português chegou aos rossoneri em 2019 e desde então soma 53 golos em 199 jogos, além de 42 assistências.