O avançado Mateo Retegui, nascido na Argentina mas com ascendência italiana, é a grande novidade nos 30 convocados da seleção transalpina, para os primeiros jogos da fase de apuramento para o Euro 2024.

O jovem de 23 anos nasceu em San Fernando e tem feito toda a carreira na Argentina, onde joga pelo Tigre, por empréstimo do Boca Juniors, sendo o melhor marcador do campeonato, com seis golos.

O selecionador Roberto Mancini já tinha confirmado que ia chamar Retegui, até porque Ciro Immobile está lesionado.

Mas a convocatória dos campeões europeus tem outras novidades, tais como o guarda-redes Wladimiro Falcone, do Lecce, e o defesa Alessandro Buongiorno, do Torino.

Nota ainda para os regressos de Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, que há vários anos não integravam as listas da squadra azzurra.

A seleção italiana, que falhou a presença no Mundial 2022, defronta a Inglaterra a 23 de março e visita a Malta três dias depois, em jogos do Grupo C da qualificação para o próximo Campeonato da Europa.