Rafael Leão, eleito o melhor jogador da última edição da Serie A e 14.º na corrida à Bola de Ouro, termina contrato com o AC Milan em 2024. O diretor de futebol dos rossoneri fez um ponto de situação sobre as negociações e mostrou-se «confiante» de que o internacional português irá prolongar a ligação contratual.



«Há muito dedo de Pioli no crescimento de Leão é um treinador que sabe desenvolver jovens jogadores. Renovação com Leão? Estamos confiantes, queremos estabilizar a equipa ao mais alto nível. Vamos tentar encontrar uma solução e hoje [ndr: segunda-feira] vamos falar com o pai do Leão ao jantar», referiu Frederic Massara, citado pela Gazzetta dello Sport, à margem da gala anual do futebol italiano.



Recorde-se que o avançado de 23 anos superou Cristiano Ronaldo e foi o português com melhor classificação na corrida à Bola de Ouro. Em Itália desde 2019, Rafael Leão leva 31 golos e 26 assistências em 128 jogos pelo AC Milan.