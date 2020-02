O Milan e o Verona empataram este domingo 1-1 em jogo da 24.ª jornada da Liga Italiana.

Sem Zlatan Ibrahimovic, mas com o português Rafael Leão no onze titular, a formação de Milão, que jogou em casa, acabou por sofrer o golo aos 13 minutos, por intermédio de Davide Faraoni.

Acabou por chegar ao empate aos 29 minutos com um golo de Hakan Çalhanoglu na conversão de um livre.

Apesar de o Verona ter jogado desde os 68 com menos um, devido à expulsão de Sofyan Amrabat, que viu vermelho direto por causa de uma entrada de sola, o marcador acabou por não mexer mais.

Resultados e classificações da Série A

Com este resultado, o Milan é 8.º com 31 pontos, mas tem um jogo em atraso. O Verona é 10.º com 29.

Noutro jogo da tarde, a Lazio goleou a SPAL por 5-1. Um bis de Ciro Immobile, outro do ex-Sporting Felipe Caicedo e um golo de Bobby Adekanye deram a vantagem à Lazio. Simone Missiroli marcou o golo da SPAL).

Atalanta e Génova empataram 2-2. Rafael Toloi e Josip Ilicic marcaram para a Atalanta. Domenico Criscito, de penálti, e Antonio Sanabria fizeram os golos do Génova.