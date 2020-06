O Nápoles venceu esta terça-feira na deslocação ao Estádio Marcantonio Bentegodi, casa do Hellas Verona, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da Serie A, a que marca o reatamento do principal campeonato de Itália.

Aos 38 minutos, um golo de Milik, de cabeça após canto de Politano, fez a diferença a favor da equipa orientada por Gennaro Gattuso, que deu a melhor sequência ao triunfo na Taça de Itália, frente à Juventus de Cristiano Ronaldo.

Na segunda parte, o Verona, com o médio português Miguel Veloso em campo em todo o jogo, marcou por Faraoni, aos 61 minutos. Contudo, o golo foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro, devido a um domínio de bola com o braço, por Zaccagni. Já em cima do minuto 90, Lozano sentenciou o jogo para o Nápoles, desviando de cabeça um canto apontado por Ghoulam. Nos seis minutos de compensação, o mexicano podia ter bisado, mas rematou ao lado, na cara do guardião Silvestri.

O português Mário Rui foi suplente não utilizado no Nápoles.

No outro jogo que teve início às 18h30 (hora portuguesa), o Cagliari venceu na casa da SPAL, por 1-0. Na compensação (90+3m), um golo de Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, garantiu os três pontos à equipa.