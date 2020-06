Sandro Tonali é uma das maiores promessas do futebol italiano. O presidente do Brescia, Massimo Cellino, revelou que o clube já recebeu ofertas de Barcelona e Nápoles, além de uma abordagem do PSG pelo médio de 20 anos.



«Conhecem-me há muitos anos e sabem que me apaixonam por alguns jogadores. Nunca gosto de vender. No entanto, apercebi-me de que o rapaz tem objetivos pessoais importantes. Nasser [Al-Khelaifi] gostava de o ter em Paris, enviou-me uma mensagem no outro dia, mas o Tonali não quer ir para França. Ele prefere ir para o Inter ou para a Juventus. De Laurentiis [presidente do Nápoles] ofereceu-me 40 milhões de euros», começou por dizer, em entrevista ao «Corriere dello Sport».



«Antes da pandemia de Covid-19, o Barcelona chegou aos 65 milhões de euros, mais dois jogadores muito interessantes avaliados em sete milhões cada um. Acredito que os dirigentes catalães não gostaram da resposta que receberam e não foi para parte do Tonali», acrescentou.



O dirigente do emblema italiano deixou elogios ao internacional pela «squadra azzurra».



«É um miúdo que se ilumina quando vê a bola, que faz coisas impressionantes em campo, é capaz de fazer passes de 40 metros com muita precisão. Pode jogar em qualquer posição do meio-campo. Tem muita personalidade, sacrifica-se pela equipa. Antes da suspensão, ele teve uma inflamação na perna e queria jogar na mesma. Tivemos de o tratar à força», concluiu.