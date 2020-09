O AC Milan garantiu uma das maiores promessas do futebol italiano. Trata-se de Sandro Tonali, internacional italiano que pertencia ao Brescia.



De acordo com o Brescia, o médio de 20 anos muda-se para os rossoneri por empréstimo. Por sua vez, o emblema de Milão esclarece que fica com opção de compra no final da temporada.



Tonali, que começou a jogar numa academia do AC Milan na Lombardia, é apelidado pela imprensa italiana como o novo Andrea Pirlo, antigo jogador que marcou uma geração do futebol transalpino.



Após quase uma década, Tonali deixa o Brescia.