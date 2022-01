Alexander Blessin é o novo treinador do Génova, informou o clube italiano.



O treinador alemão assinou até 2024 e sucede a Andriy Shevchenko, despedido após uma série de maus resultados. O técnico de 48 anos começou a carreira na formação do Leipzig e esteve ao comando do Oostende nas últimas duas temporadas.



Blessin é o terceiro técnico do Génova em 2021/22 depois de Ballardini e do ucraniano. O clube é neste momento penúltimo da Serie A com apenas 12 pontos.