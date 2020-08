Borja Valero anunciou a saída do Inter de Milão.



«Foi uma honra usar estas cores. Inter, obrigado por tudo», escreveu.



O internacional espanhol terminou contrato com os nerazzurri, clube onde chegou há três épocas. O médio despede-se assim de Milão depois de 100 jogos.



Valero, de 35 anos, conta com passagens por Real Madrid, WBA, Maiorca, Villarreal e Fiorentina.