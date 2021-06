Franco Vázquez deixou o Sevilha para reforçar o Parma.



Numa comunicado divulgado no site oficial, o emblema italiano informa que o internacional argentino assinou um contrato válido até 2023 com opção de o prolongar mediante certos objetivos.



O jogador de 32 anos esteve no clube andaluz nas últimas cinco temporadas: anotou 26 golos em 198 jogos e conquistou uma Liga Europa.



Lembre-se que o Parma, equipa despromovida à Serie B, já garantiu também o regresso de Buffon.