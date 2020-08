O AC Milan confirmou que Zlatan Ibrahimovic vai continuar por mais um ano.



Os rossoneri publicaram nas redes sociais fotos do internacional sueco com as cores do clube e escreveram: «Ibra está de volta!».



De resto, o próprio avançado já tinha dado a entender de que iria prolongar o vínculo com o emblema de Milão.



Zlatan, de 38 anos, marcou 11 golos em 20 encontros em apenas meia época em Itália.