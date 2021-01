A Udinese oficializou a contratação de Fernando Llorente, que chega proveniente do Nápoles.



O avançado de 35 anos assinou até 2022, segundo a nota divulgada pelo clube de Udine no site oficial. O espanhol estava no clube do Sul de Itália há duas épocas, mas perdeu gradualmente espaço no plantel: jogou apenas 56 minutos em meia época.



O campeão da Europa e do Mundo por Espanha vai representar o terceiro clube em Itália depois de ter vestido as camisolas de Nápoles e Juventus. Além disso, Llorente passou também por Athletic, Sevilha, Swansea e Tottenham.