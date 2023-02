Aos 75 anos (sim, leu bem) Zdenek Zeman foi anunciado como o novo treinador do Pescara.



O técnico checo, que fez a maioria da carreira em Itália, vai orientar o emblema que milita na Serie C até final da temporada.



O histórico treinador não trabalhava desde uma experiência no Calcio Foggia, em 2021. Trata-se, de resto, de um regresso de Zeman ao Pescara, clube onde trabalhou em 2011/12, 2016/17 e 2017/18.



Com quase 40 anos de carreira, Zeman conta com passagens por Palermo, Licata, Parma, Foggia Calcio, Lazio, Roma, Fenerbahçe, Nápoles, Salernitana, Avellino, Lecce, Brescia, Estrela Vermelha, Pescara, Cagliari, Lugano e US Foggia.