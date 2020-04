Andrea Pirlo era genial com a bola nos pés e teve uma carreira à medida da sua grandeza: venceu um Mundial, duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e 12 títulos em Itália.



Em conversa com os ex-colegas Matri e Barzagli, o antigo internacional italiano revelou que chegou a jogar jogos apenas com o pé esquerdo (o direito era o seu pé mais forte).



«Joguei alguns jogos só com o pé esquerdo. Tinha problemas no joelho direito e só conseguia utilizar o outro pé. Foi assim contra o Lecce, Novara, Lazio e Nápoles», lembrou, citado pela imprensa italiana.



Pirlo, lembre-se, terminou a carreira 2017 após passagens por Brescia, Inter de Milão, AC Milan, Juventus e New York City.