O avançado brasileiro Kaio Jorge foi operado nesta quinta-feira ao joelho direito e vai ficar cerca de oito meses de baixa, segundo informou a Juventus.

O jogador de 20 anos, que no verão trocou o Santos pelo clube italiano, fez uma rutura no tendão patelar do joelho direito num jogo da equipa de reservas e enfrenta agora uma longa paragem.

«Ontem [quarta-feira] foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas sempre entendi que as dificuldades servem para aperfeiçoar nosso caráter, a fortalecer quem nós somos e onde queremos chegar! Esse momento é mais um capítulo na minha vida em que vou trabalhar, dedicar e me esforçar para vencer. Agradeço a minha família, amigos, companheiros de clube e a todos vocês pelas mensagens de apoio que recebi, podem ter certeza que voltarei mais forte ainda», escreveu o jovem nas redes sociais.

Kaio Jorge leva 11 jogos pela equipa principal, todos como suplente utilizado.