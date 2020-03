A Roma somou o segundo triunfo seguido na Serie A após bater o Cagliari, na Sardenha, por 4-3, numa partida da 26.ª jornada da Serie A.



Os giallorossi tiveram as três melhores oportunidades do encontro, mas quem marcou primeiro foi o conjunto rossoblu. O ex-Estoril João Pedro fez um chapéu sensacional a Pau López.



A equipa de Paulo Fonseca reagiu no minuto seguinte. Kalinic aproveitou um corte imperfeito da defesa contrária e cabeceou para o empate. O avançado croata consumou a reviravolta a quatro minutos do intervalo após uma grande jogada individual de Mkhitaryan.



Pouco depois da hora de jogo, Justin Kluivert fez o 3-1 e pareceu ter resolvido a partida. Porém, o Cagliari conseguiu reduzir por Pereiro à entrada para o quarto de hora final. Volvidos seis minutos, Kolarov aumentou para 4-2 a vantagem romana, mas o treinador português não se livrou de um susto quando João Pedro bisou, na recarga a um penálti, e fez o 4-3.



A Roma chegou aos 45 pontos e segue no quinto lugar a três da Atalanta, quarta classificada.



Veja o golaço de João Pedro: