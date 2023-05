O diretor geral da Roma, Tiago Pinto, abordou os rumores que apontam José Mourinho à saída do emblema da capital italiana. O português explicou como lida com tudo o que surge na impresa e remeteu comentários sobre o futuro do técnico para o fim da temporada.



«Mesmo que falemos muito sobre tantas coisas, se acreditassem em tudo o que é dito, não poderíamos viver juntos todos os dias. Almoçamos juntos todos os dias e, se tudo o que dizem fosse verdade, não poderíamos comer juntos. Sobre o futuro, há momentos e lugares certos para falar sobre isso. Hoje não é o lugar certo», frisou, em declarações à DAZN, antes da partida contra a Salernitana.



O dirigente português salientou o percurso recente dos giallorosi nas provas europeias e do «Special One» ao longo da sua carreira.



«Há duas coisas importantes no futebol: o resultado e o respeito. Para a Roma, que chegou a quatro meias-finais nos últimos seis anos e para Mourinho, que já ganhou muito na carreira e chegou a várias finais e meias-finais. Seguimos um caminho nestes dois anos e alcançámos duas finais. Estamos orgulhosos do estilo "à Mourinho" e da sua liderança. Esperamos ainda mais críticas após a final da Liga Europa: será sinal de que ganhamos», disse ainda.