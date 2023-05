Jogo elétrico no Olímpico de Roma.



Os giallorossi estiveram sempre a correr atrás do resultado e evitaram a derrota contra a Salernitana com um golo do ex-Benfica, Nemanja Matic, aos 83 minutos (2-2). Os romanos, que não vencem há mais de um mês na Serie A, caíram para fora dos seis primeiros lugares, os que dão acesso às provas europeias.



Com Rui Patrício de início, José Mourinho "poupou" alguns dos habituais titulares para o duelo com o compatriota Paulo Sousa. Com a manutenção já assegurada, a Salernitana não demorou muito a silenciar o anfiteatro romano: Candreva assinou um golaço e fez o 1-0 aos 12 minutos.



O jogo foi aberto com oportunidades junto das duas balizas. A Roma acabou por chegar à igualdade em cima do intervalo por Ibañez, mas o lance foi invalidado por mão de Belotti antes da finalização do defesa.



Mourinho lançou Pellegrini, Matic e Llorente para a segunda parte e o emblema da capital subiu de imediato de rendimento. Foi, sem surpresas, que a Roma chegou ao 1-1 por El Sharaawy depois de uma defesa incompleta de Ochoa a livre de Pellegrini.



Quando se esperava que a Roma partisse para cima do adversário e alcançasse a reviravolta, a Salernitana fez o 1-2 numa lance feliz finalizado por Dia de calcanhar. Em desvantagem, Abraham foi a jogo nos giallorossi assim como o ex-Benfica Cristante.



A Roma dominou os vinte minutos finais e conseguiu igualar a contenda a sete minutos do final em mais um lance de bola parada. Cristante cabeceou, a bola ficou presa na muralha defensiva contrária e sobrou para Matic que fuzilou Ochoa.



Os minutos finais do encontro foram de alguma tensão junto ao banco da Roma. Zalewski agarrou Dia e o avançado não gostou, empurrando o adversário. Os jogadores envolveram-se numa confusão, Paulo Sousa entrou em campo para ajudar a serenar os ânimos e perdeu o adjunto - expulso com cartão vermelho direto.



Com este empate, a Roma está no sétimo lugar com 60 pontos, a um da Atalanta, sexta colocada. Por sua vez, a Salernitana igualou o Empoli (menos um jogo) no 14.º lugar.



