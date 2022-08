Thierry Henry tornou-se, esta segunda-feira, acionista minoritário do Como, equipa que milita na segunda divisão do futebol italiano.



O antigo internacional francês juntou-se ao ex-colega de equipa, Cesc Fàbregas, entre os acionistas. Recorde-se que o internacional espanhol faz, inclusive, parte do plantel que vai disputar a Serie B.



«Digo isto com todo o prazer: vou juntar-me ao Como como acionista. Estive durante muito tempo à procura de me envolver num projeto como este. O Como é um clube ambicioso, mas acima de tudo, é um clube que vive com os meus valores. Não é apenas uma equipa de futebol, mas um clube que ajuda a comunidade local», disse, citado pelo site da formação transalpina.



«Um clube vive da sua comunidade. Sem isso não é nada. Muitas vezes as relações comerciais quebram este elo com a comunidade e os clubes perdem o seu coração. Quando falei com o clube, as pessoas explicaram-me o projeto e mostraram ambição que os guia assim como a toda a comunidade. Senti que era a oportunidade perfeita para mim», acrescentou ainda.



Lenda do futebol gaulês, Henry fez carreira em clubes como Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona e New York Red Bulls. Foi campeão da Europa e do Mundo pela seleção francesa. Já trabalhou como treinador principal do Mónaco e atualmente é adjunto de Roberto Martínez na seleção belga.