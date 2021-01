No segundo duelo em poucos dias entre AC Milan e Torino, os rossoneri saíram novamente a sorrir.



Com Diogo Dalot e Rafael Leão na equipa inicial de Pioli, a primeira parte foi pobre, praticamente sem oportunidades de golo. A segunda parte foi, contudo, distinta. Logo a abrir, Rafael Leão viu Milinkovic-Savic negar-lhe o 1-0. Logo de seguida, Dalot atirou ao ferro da baliza do emblema de Turim.



O AC Milan viu ainda Gianluigi Donnarumma ser expulso no banco de suplentes. O habitual dono da baliza dos rossoneri excedeu-se nos protestos após um lance que envolveu Leão e Milinkovic-Savic e viu o vermelho direto.



O jogo arrastou-se para o prolongamento. Nesse período, o conjunto da casa esteve perto de selar a qualificação para os quartos de final da Taça de Itália, mas o golo foi anulado após recurso ao VAR. Foi preciso recorrer aos penáltis: Ciprian Tataruşanu travou o pontapé de Rincón - o único falhado - e Çalhanoglu deu a passagem ao AC Milan (5-4).



