O Foggia-Catanzaro, jogo da 36.ª jornada da Serie C, o terceiro escalão do futebol italiano, ficou marcado por mais do que uma invasão de campo, interrupções, pirotecnia nas bancadas e um clima de tensão geral no duelo que acabou com triunfo por 6-2 da equipa visitante na segunda-feira.

Aos 64 minutos de jogo, com o Catanzaro a vencer por 5-1, o avançado italiano Pietro Iemmello preparava-se para bater o penálti para tentar o sexto golo da equipa e o seu hat-trick na conta pessoal, mas foi alvo de uma tentativa de agressão por parte de um adepto afeto ao Foggia, clube no qual Iemmello jogou em 2018/2019.

Iemmello apercebeu-se a tempo, fugiu e evitou a agressão, o adepto foi retirado de campo, mas minutos depois outro adepto invadiu o relvado. O jogo esteve interrompido por dez minutos e foi apenas retomado ao minuto 74, já com Iemmello no banco, substituído pelo seu treinador depois da confusão... mas mesmo no banco arriscou ser atacado.

O Catanzaro acabaria por chegar ao 6-1 na recarga ao penálti e, já após o segundo golo do Foggia que ditou o resultado final, houve mais uma interrupção por invasão, com o árbitro a ser obrigado a suspender de novo o jogo para que os ânimos acalmassem, dentro e fora do campo.

O momento da invasão do adepto que tentou agredir Iemmello:

O mesmo momento, visto da bancada:

O resumo do jogo: