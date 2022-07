A Juventus iniciou os trabalhos de pré-época na passada semana, e entre as caras que se apresentaram para a nova temporada estava Aaron Ramsey. O médio galês regressou à «Vecchia Signora» após o empréstimo ao Rangers, mas, ao que parece, os adeptos do clube italiano não o querem no plantel.

Ramsey distribuiu alguns autógrafos à porta do centro de treinos da Juventus, mas um grupo de adeptos deu-lhe uma folha que dizia «rescisão contratual» no topo, sendo que essa parte foi tapada quando o jogador estava a assinar.

O momento estava a ser transmitido na plataforma Twitch e tornou-se viral nas redes sociais.

Veja o vídeo da assinatura da cláusula de rescisão de Aaron Ramsey: