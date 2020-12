O AC Milan vai passar o Natal na liderança depois de ter vencido in extremis a Lazio (3-2), numa partida da 14.ª jornada da Serie A.



Com Leão no ataque de início e Dalot saltar do banco nos segundos finais, os rossoneri tiveram uma entrada fortíssima no encontro e aos 17 minutos já venciam por 2-0 com golos de Rebic (10m) e de Çalhanoglu (17m), este último de penálti. Porém, a formação laziale foi atrás de reentrar rapidamente na partida e consegui-o (28m). Immobile viu Donnarumma fazer uma defesa incrível na marcação de uma grande penalidade, mas na recarga Luis Alberto encurtou distâncias.



Immobile redimiu-se do penálti desperdiçado no recomeço do segundo tempo. O melhor marcador da última edição da Serie A igualou o encontro aos 57 minutos. No entanto, este AC Milan voltou a mostrar que tem um coração enorme: no último suspiro, Theo Hernández aproveitou um canto de Çalhanoglu para fazer o 3-2.



Assim, a equipa de Pioli mantém um ponto de distância para para o segundo classificado, Inter de Milão.



Quem subiu ao terceiro lugar da prova foi a Roma. Os homens de Paulo Fonseca bateram o Cagliari no Olímpico de Roma por 3-1 com golos de Veretout (11m), Dzeko (71m) e Mancini (77m) enquanto o ex-Estoril João Pedro (59m e 90+1) fez os dois golos do emblema da Sardenha.



Logo atrás dos romanos, segue o Sassuolo que triunfou por 3-2 no Luigi Ferraris, casa da Sampdoria de Adrien Silva (lançado aos 37 minutos).



Por seu turno, o Nápoles de Mário Rui voltou a marcar passo e não foi além de um empate ante o Torino, no estádio Diego Maradona. Lorenzo Insigne marcou no período de descontos e evitou a terceira derrota seguida dos napolitanos.



Já a Atalanta desperdiçou dois golos de vantagem e somou apenas um ponto na viagem ao terreno do Bolonha. Nota ainda para as vitórias de Génova e Benevento em casa de Spezia e Udinese, respetivamente.