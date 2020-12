O Inter de Milão é líder à condição da Serie A após vencer em Verona o Hellas por 2-1, numa partida da 14.ª jornada.



Após um nulo na primeira parte, o Lautaro Martínez desbloqueou o marcador aos 52 minutos. Hakimi cruzou na esquerda e o internacional argentino atirou de primeira para o fundo da baliza de Silvestri.



A vantagem do conjunto de Conte durou até aos 63 minutos. Handanovic não segurou um cruzamento da direita e Skriniar não foi lesto a afastar a bola, permitindo o desvio de Ilic.



No entanto, o central eslovaco redimiu-se do erro e cabeceou para o 1-2 final após um canto de Brozovic. Assim, o Inter subiu provisoriamente ao primeiro lugar com 33 pontos, mais dois que o AC Milan que esta noite recebe a Lazio. Por sua vez, o Hellas de Miguel Veloso (jogou todo o jogo) é nono colocado.