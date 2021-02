A Juventus está na final da Taça de Itália. A equipa comandada por Andrea Pirlo empatou esta terça-feira à noite em Turim, frente ao Inter de Milão, sem golos (0-0), fazendo-se valer do bis de Cristiano Ronaldo na vitória por 2-1 em San Siro, no jogo da primeira mão das meias-finais.

Com Hakimi e Lukaku de regresso face ao jogo da primeira mão, o Inter começou por ser uma equipa mais pragmática nos primeiros minutos, perante o maior controlo de bola da Juventus. Hakimi, com arrancadas velozes pela direita, foi um dos homens mais em evidência em campo. E as melhores ocasiões, até à meia hora de jogo, foram mesmo da equipa de Antonio Conte.

Aos 26 minutos, Lukaku quase desviou com êxito um livre de Eriksen e, aos 29 minutos, Lautaro não conseguiu direcionar o remate para a baliza, numa insistência na grande área.

À medida que a posse de bola foi equilibrando, a Juventus acabou por tornar-se mais clarividente no ataque e acabou com três investidas de Ronaldo, uma delas com remate a ser cortado por Dr Vrij e outro remate a ser defendido com os pés por Handanovic (42m).

Na segunda parte, Hakimi foi novamente o primeiro a aparecer, com um remate pouco por cima. Faria outro já aos 82 minutos, numa fase em que o Inter tentava tudo para relançar a eliminatória, num jogo em que precisava pelo menos de dois golos.

No meio disso, Ronaldo assinou talvez as duas melhores ocasiões do jogo, ambas negadas por Handanovic, aos 64 e 69 minutos. A última delas, após um drible sublime perante Skriniar e Barella, tinha selo de golo, mas o guardião dos visitantes manteve o 0-0, num jogo em que a Juventus conseguiu lidar bem com a vantagem obtida fora de portas.

Na final, a Juventus vai encontrar o vencedor da eliminatória entre Nápoles e Atalanta, que jogam esta quarta-feira em Bergamo, após o 0-0 em casa dos napolitanos.