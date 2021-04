Fim de semana perfeito para o Inter de Milão. Após os empates de AC Milan e Juventus, os nerazzurri venceram o Bolonha no Renato Dall'Ara por 2-0 e reforçaram a liderança da Serie A.



Num jogo cinzento, a equipa de Antonio Conte chegou ao triunfo com um golo de Romelu Lukaku aos 32 minutos. O internacional belga aproveitou um belo cruzamento da esquerda para cabecear para o fundo da baliza de Ravaglia. Foi o 20.º golo do avançado do Inter na Serie A.



O Inter de Milão lidera com 68 pontos, mais dez que a Juventus que ocupa o terceiro lugar e mais oito que o AC Milan, segundo colocado. Por seu turno, o Bolonha é 11.º com 34 pontos.