O futebolista português Miguel Veloso marcou, este sábado, o golo do empate do Hellas Verona em Florença, ante a Fiorentina (1-1), em jogo da 13.ª jornada da Serie A italiana.

O médio inaugurou o marcador de penálti, aos oito minutos. A Fiorentina marcou aos 19 minutos e também de penálti, por Vlahovic.

Com este resultado, o Hellas Verona fica para já à condição no sétimo lugar, com 20 pontos. A Fiorentina está no 17.º posto, com 11 pontos. Não vai cair para a zona de descida ao final da jornada, uma vez que tem quatro pontos de vantagem para o 18.º, o Génova.

O golo de Miguel Veloso: