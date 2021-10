O Nápoles continua a fazer um arranque incrível na Serie A. Os napolitanos somaram a oitava vitória consecutiva na Liga italiana frente ao Torino (1-0).



Com Mário Rui de início, a equipa de Spalletti fartou-se de desperdiçar oportunidades de golo. A mais soberana pertenceu a Insigne, mas o penálti do italiano foi travado por Milinkovic-Savic.



O Nápoles desesperava por um golo que lhe desse a vantagem. O tento do triunfo poderia ter chegado mais cedo, mas a equipa de arbitragem anulou um golaço a Di Lorenzo após recurso ao VAR.



O herói napolitano acabou por ser Victor Osimhen. O avançado nigeriano concluiu uma bela jogada coletiva do Nápoles para cabecear para o 1-0 aos 81 minutos. Um triunfo suado, mas que mantém o Nápoles isolado no topo da tabela classificativa. Por seu turno, o Torino é 12.º com oito pontos.



O golo que deu o triunfo ao Nápoles: