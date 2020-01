O Nápoles qualificou-se para as meias-finais da Taça de Itália após bater a Lázio por 1-0, num jogo que teve duas expulsões e um penálti falhado de forma caricato.



O único golo da partida, é necessário dizer, foi anotado por Insigne logo aos dois minutos. O capitão napolitano entrou na área, driblou Luiz Felipe e encostou perante a saída de Strakosha.



Os romanos podiam ter igualado a contenda volvidos oito minutos. Chamado a marcar o penálti, Immobile escorregou e viu a bola bater-lhe no pé de apoio e passar por cima da baliza de Ospina.



Aos 19 minutos, Hysaj viu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A vantagem numérica do detentor da Taça não durou muito: aos 25 minutos Lucas Leiva recebeu vermelho direto por palavras dirigidas ao juiz da partida.



Com Mário Rui em campo os noventa minutos, o Nápoles apurou-se para a final e fica à espera do desfecho do Juventus-Roma para saber com quem vai discutir o troféu.



O penálti caricato de Immobile: