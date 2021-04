O Milan venceu este sábado na deslocação ao Ennio Tardini, batendo o Parma por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

O triunfo foi selado já em tempo de compensação (90+4m) de forma 100 por cento portuguesa, com Rafael Leão fazer o terceiro golo dos visitantes, assistido por Diogo Dalot. Ambos os jogadores tinham entrado já para os minutos finais: Dalot aos 77 e Leão aos 84.

Antes disso, Ante Rebic abriu o marcador para o Milan aos oito minutos e Kessié assinou o 0-2 no marcador ao minuto 44.

Já com o Milan reduzido a dez, por expulsão do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 60 minutos, com cartão vermelho direto, Riccardo Gagliolo fez o tento de honra do Parma, ao minuto 66. O defesa português Bruno Alves foi suplente não utilizado no Parma.

A expulsão de Ibrahimovic deveu-se alegadamente a um insulto ao árbitro Fabio Maresca, não tendo sido claro o que o sueco possa ter dito para o juiz da partida.

Com este resultado, o Milan soma 63 pontos no segundo lugar. Fica a oito do Inter, que tem 71 pontos e menos um jogo. O Parma é 19.º e penúltimo, em zona de descida, com 20 pontos.

No primeiro jogo da jornada, já este sábado, o Spezia venceu o Crotone, por 3-2.

O golo de Rafael Leão: