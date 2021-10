Jackson Martínez encantou a Europa ao serviço do FC Porto entre 2012 e 2015 e acabou por sair para o Atlético de Madrid. O cafetero não vingou na capital espanhola e mudou-se para a China, onde sofreu uma grave lesão que o impediria de voltar ao seu melhor nível.



O colombiano, que terminou a carreira no Portimonense em 2020, revelou que cometeu alguns excessos durante o seu percurso como futebolista.



«Tive uma vida de luxúria e alegria nos pecados», confessou, em entrevista ao programa «Lo sé todo», do canal 1 da televisão colombiana.



«Desfrutava deles porque não os via dessa forma mas como algo normal, como toda a gente faz. Nunca verás Deus como tudo até ao momento em que seja a única coisa que tens, por isso tomei a decisão de me focar nele. Comecei a sentir que algumas amizades que tinha levavam-me para festas e copos... Estive rodeado de álcool, de cigarros e muitas outras coisa também», acrescentou.



Já na fase descendente da carreira, Jackson Martínez dedicou-se à música, outra das suas grandes paixões, e neste momento está a promover o seu segundo single chamado «Las 2 Puertas».